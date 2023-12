Diese guten Vorsätze haben die Rieser für 2024

"Hinter jedem Pech liegt ein Glück", sagt ein Rieser gemäß einem chinesischen Sprichwort. Eine 35-Jährige meint: Die Messlatte nicht so hoch legen.

In der Nördlinger Fußgängerzone herrscht geschäftiges Treiben nach den Weihnachtsfeiertagen, Bauhofmitarbeiter bauen die Buden des Weihnachtsmarkts ab, der Jahreswechsel steht vor der Tür. Die stillen Tage zwischen den Jahren bieten Gelegenheit mit dem alten Jahr abzuschließen und sich auf das neue einzustellen. Wir haben Passanten nach ihren guten Vorsätzen für 2024 gefragt.

Roswitha Münzinger (59) sagt: „Ich finde gute Vorsätze schön, aber man zwingt sich in etwas hinein.“ Daher sei sie skeptisch, wenn man sich zu viel vornehme. „Das Leben kommt, wie es kommen soll“, sagt sie. Früher habe sie sich zum Jahreswechsel Dinge vorgenommen wie mit dem Rauchen aufzuhören, nicht allzu üppig zu essen oder mehr Sport zu treiben. Das mit dem Rauchen-Aufhören ging später aber von einem Tag auf den anderen, sagt sie. Und spätestens, wenn man sich in seiner Haut nicht mehr wohlfühle, ändere man etwas, ist sie überzeugt. So werde sie etwa meist dann aktiv, wenn Hosen nicht mehr passten, denn man könne nicht immer neue kaufen. Im Großen und Ganzen ist sie mit ihrem Leben zufrieden und dann wird sie bald auch noch Oma.

Sind Neujahrsvorsätze überhaupt noch im Trend?

Andrea Doppelbauer (60) sieht es ähnlich: „Ich nehme mir nichts vor und ich halte nicht viel von Vorsätzen fürs neue Jahr.“ Auch früher hat sie sich nichts zum Jahreswechsel vorgenommen. „Ich wäre froh, wenn alles so bliebe, wie es im Moment ist“, sagt sie. Dass es der Familie gut geht und alle gesund sind. Andere Wünsche hat sie nicht.

Elke Moll (59) ist mit ihrer Enkelin unterwegs. Sie sagt: „Ich möchte geduldiger sein gegenüber anderen Menschen, die nicht so sind wie ich.“ Beim Arbeiten verliere sie manchmal schnell die Geduld, wenn aus ihrer Sicht andere Leute umständlich arbeiteten und sie sich denke, dass das doch eigentlich ganz easy sei und zack-zack gehe. Auch bei Gesellschaftsspielen will sie geduldiger werden, da sie nicht gut darin sei, zu verlieren. Mit Kindern habe sie aber unendlich Geduld, sagt sie.

Umfrage Elke Moll mit Enkelin Foto: Matthias Link

Dieter Dambacher (81) sagt: „Ich nehme mir nie etwas vor. Ich will genauso pfiffig weiterleben wie bisher. Ich will wieder viel lachen im neuen Jahr.“ Das sei mit am wichtigsten für ihn. Das Leben komme auf einen zu und man müsse es so nehmen, wie es komme, sagt auch er. „Hinter jedem Pech liegt ein Glück“, so laute ein chinesisches Sprichwort, dem er zustimme und wozu er lacht. Seinen Humor beweist Dambacher, indem er eine in diesem Moment vorbeilaufende alte Freundin anhält und überredet, dass sie mit ihm aufs Zeitungsfoto komme. „Wir sorgen für Gesprächsstoff“, scherzt er und sagt seiner Freundin mit einem Augenzwinkern, dass sie ihrem Mann zu Hause einen lieben Gruß ausrichten solle – damit dieser das Foto nicht falsch verstehe.

Umfrage Dieter Dambacher mit einer Freundin Foto: Matthias Link

Larissa Ferro (35) ist mit ihrem Partner in dieser Woche in Nördlingen unterwegs. Sie überlegt kurz und meint, dass es ein guter Vorsatz wäre, im nächsten Jahr nicht so streng mit sich selbst zu sein. Sie möchte „den eigenen inneren Selbstkritiker ein bisschen in die Schranken weisen, dass er nicht so laut sprechen darf“. Das gelte bei der Arbeit oder im Haushalt, wenn man mit sich selbst beschäftigt sei. Dass dies gelinge, müsse man sich selbst reflektieren und gut in sich hineinhören. Dann helfe ihr die Frage, ob sie auch mit einer Freundin so streng wäre. „In 99 Prozent der Fälle ist das nicht so“, meint sie. Das helfe, die Messlatte bei sich selbst nicht höher zu legen, als es sein muss.