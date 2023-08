Diese Neuerungen stehen am Nördlinger Friedhof bevor

Plus Für den Nördlinger Friedhof sind viele Veränderungen geplant. Der Pfarrer Reuter und die Leiterin der Friedhofsverwaltung Schweier erklären, was sich verändern wird.

Zwei Wochen hat der Nördlinger Pfarrer Martin Reuter Zeit, sich an die Umstellung zu gewöhnen, denn ab dem ersten September gelten neue Bestattungszeiten am Nördlinger Friedhof. Diese wurden, neben anderen Gründen, neu gestaltet, um den kirchlichen Religionsunterricht besser gestalten zu können. "Wenn Mitte September die Schule wieder losgeht, werden wir sehen, wie das alles klappt", sagt Reuter. Neben den neuen Bestattungszeiten kommen auf die Besucherinnen und Besucher des Friedhofs einige Neuerungen zu.

Für die Erdbestattung wird es montags bis freitags einen Termin um 13.30 Uhr geben, anstatt wie bisher um 13 Uhr. Freitags wird ein Termin um 13 Uhr angeboten. Die Leiterin der Friedhofsverwaltung, Ursula Schweier, erklärt, warum die Zeiten geändert wurden: "Erstens wollen wir den Angehörigen, die von weiter weg anreisen, mehr zeitlichen Spielraum ermöglichen." Zweitens müsse man auf die Mitarbeiter achten. "Arbeitsrechtlich sind die neuen Zeiten besser."