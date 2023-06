Nördlingen

Diese Nördlinger Straßen sollen in den kommenden Jahren saniert werden

Die Stadt Nördlingen hat ein Stadtbodenkonzept erstellt. Die Straßen an den Stadttoren sollen weiterhin asphaltiert werden.

Plus Die Stadt hat ein Konzept für den Belag in Nördlingen erarbeiten lassen. Manche Räte befürworten mehr Pflaster in der Altstadt.

Von Jan-Luc Treumann

Bald will der Nördlinger Stadtrat nicht nur das neue Verkehrskonzept verabschieden, sondern auch das sogenannte "Stadtbodenkonzept Altstadt": Beide Konzepte hängen miteinander zusammen, die beiden beauftragten Ingenieurbüros stimmten sich dafür nach Angaben der Stadt auch untereinander ab. Denn wie berichtet, plant die Stadt nicht nur Maßnahmen zum fließenden und ruhenden Verkehr zu verabschieden, sondern auch für den öffentlichen Raum. Eine einheitliche und angepasste Oberflächengestaltung soll nach dem Wunsch der Stadt auch zu einem angepassten Verhalten der Menschen im Verkehr führen.

Mit dem Bodenkonzept sollen Strukturen bestimmter Verkehrsflächen einheitlich sein, es soll mehr Barrierefreiheit in der Altstadt und durch ein Belagskonzept ein einfacheres Vorgehen bei der Instandsetzung geben. Sebastian Moll aus dem Sachgebiet Stadtplanung gab im Stadtrat Einblick in das Konzept.

