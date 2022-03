Diesel im Wert von 200 Euro aus Lkw-Tank in Nördlingen gestohlen

Circa 100 Liter Diesel wurden im Lauf der vergangenen Woche aus dem Tank eines in Nördlingen stehenden Lkw gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine Unbekannte oder ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Samstag, 12. März, und Sonntag, 20. März, etwa 100 Liter Diesel aus dem Tank eines Lkw abgezapft, der in der Industriestraße in Nördlingen stand. Laut Polizeibericht beläuft sich der Wert des Diebesgutes auf circa 200 Euro. Hinweise werden unter Telefon 09081/29560 entgegengenommen. (AZ)