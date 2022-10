Nördlingen

18:00 Uhr

"Satanistische Botschaft"? Stuhl vor dem Nördlinger Rathaus sorgt für Aufregung

Plus Eine Bronzeskulptur ist vor dem Rathaus aufgestellt worden. Während die einen einen "Ohrfeige für alle Christen" in ihr sehen, verstehen andere den Ärger nicht.

Von Martina Bachmann

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, über Kunst auch. Was für den einen ein wundervolles Werk ist, ist für den anderen ein abscheuliches Gekritzel. In Nördlingen wurde am vergangenen Sonntag direkt vor dem Rathaus ein Kunstwerk enthüllt, an dem sich die Geister scheiden. Es handelt sich um eine Skulptur des in Deiningen geborenen und mittlerweile verstorbenen Lun Tuchnowksi. Es ist ein besonderer Stuhl aus Bronze: die Armlehnen sind Arme und Hände, die Füße Löwentatzen und Hufe. Und andere männliche Merkmale hat der Stuhl auch noch, hinten und unten. Manch einer läuft an dem Kunstwerk vorbei, manch anderer begutachtet es auf den Knien. Es gibt aber auch Personen im Ries, die sich durch diesen Stuhl angegriffen fühlen.

