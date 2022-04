Nördlingen

17:30 Uhr

Dieser Supermarkt eröffnet im Nördlinger Nordwesten

Plus Lange wurde darüber spekuliert, dass ein Rewe-Markt in Nördlingen eröffnet. Jetzt ist klar: Die Kunden werde bei einem anderen Handelsriesen einkaufen können.

Von Martina Bachmann

In Oettingen gibt es einen Rewe-Markt, in Bopfingen auch. Nur in Nördlingen hat noch keine Filiale der Supermarkt-Kette eröffnet. Dabei war schon mehrmals darüber spekuliert worden, ob Rewe sich an diesem oder an jenem Standort im Stadtgebiet ansiedeln könnte. Auf dem ehemaligen BayWa-Gelände gibt es jetzt eine neue Edeka-Filiale – und auch im Industriegebiet nördlich des Reuthewegs wird ein anderer Handelsriese eröffnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

