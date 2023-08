Nördlingen

vor 50 Min.

Dieses Fazit ziehen Stadt und Besucher zum Cittaslow-Fest in Nördlingen

Plus Keine große Party auf dem Marktplatz, dafür ein bisweilen übersichtliches Fest im Schneidt'schen Garten. Wie kam es an? Und wie geht es nun weiter?

Von Jan-Luc Treumann Artikel anhören Shape

Unterschiedlicher könnten die Eindrücke zum Cittaslow-Genuss-Garten kaum sein: Bei der Stadtführung am Samstagnachmittag zu verschiedenen Stätten des Genusses und der Ruhe in Nördlingen war neben unserer Redaktion nur eine weitere Person dabei, auch zu den Gesprächsrunden war das Aufkommen überschaubar. Dafür war am Abend der Schneidt'sche Garten voll, es wurde getanzt und gefeiert, auch der Gottesdienst am Sonntagmorgen war gut besucht. Zwar sorgte das Wetter abends für eine laue Sommernacht, aber die Hitze trieb die Menschen am Nachmittag noch nicht in den Garten – obwohl es dort aufgrund des Grüns noch vergleichsweise angenehm war. Wie fällt das Fazit der Menschen denn nun aus, nachdem das Festival zum ersten Mal am neuen Ort stattfand?

Besucherin Heidi Fellner meinte, das Cittaslow-Festival müsse gar nicht unbedingt in der Innenstadt stattfinden, "es ist ein idealer Ort für das Fest". Ehemann Hans Fellner fand allerdings schon, dass damals die langen Tafeln auf dem Marktplatz für eine besondere Atmosphäre gesorgt hätten. Die beiden waren auch in früheren Jahren immer auf dem Festival. Dennoch beurteilt Hans Fellner das Fest im Garten als "toll".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen