Dieses Trio kämpft schon jetzt für die Varta-Beschäftigten in Nördlingen

Plus Andreas Scholl, Thomas Kopf und Irene Reber sind die freigestellten Betriebsräte bei Varta. Sie bauen neue Strukturen auf und stehen vor ersten Herausforderungen.

Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Varta Micro Production GmbH in Nördlingen gibt es seit einigen Wochen einen Betriebsrat. Dieser besteht aus 13 Beschäftigten, drei von ihnen sind freigestellt. Das bedeutet, sie kümmern sich hauptberuflich um die Interessen der Arbeitnehmer. Für Andreas Scholl, Thomas Kopf und Irene Reber bedeutet das die nächsten vier Jahre, ein offenes Ohr für deren Anliegen zu haben. Die ersten Herausforderungen stehen für den Betriebsrat aufgrund der Auftragslage des Batterieherstellers bereits bevor.