Sturmtief „Zoltan“: Nördlinger Feuerwehr mehrfach im Einsatz

Am Taigweg fällt ein Baum um, ein Auto wird schwer beschädigt und das Dach eines Stadels abgedeckt. Bei Dinkelsbühl übersieht ein Mann einen Baum auf der Straße.

Mehrfach im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr Nördlingen wegen des Sturmtiefs Zoltan. So beispielsweise am Donnerstagabend. Gegen 18.25 Uhr krachte laut Polizei ein Hinweisschild auf den Romantischen Weihnachtsmarkt in Nördlingen auf ein Auto. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 4000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Vorfall ereignete sich laut Feuerwehrkommandant Marco Kurz zwischen der Sparkasse und der Alten Schranne. Doch das war nicht der einzige Einsatz für die Wehr.

Wie Kurz mitteilt, sei auch ein Schild am Kohlenmarkt umgefallen, der Baubetriebshof der Stadt Nördlingen habe deshalb bereits am Freitag alle Hinweisschilder abgebaut. Am Taigweg in Nördlingen hielt ein Baum dem Sturmtief nicht mehr stand und fiel um, auch hier rückte die Feuerwehr aus. In der Würzburger Straße mussten die Ehrenamtlichen ein Dach sichern, in der Ulmer Straße wurde das Dach eines Stadels abgedeckt. Zudem habe man sich um eine herumfliegende Weihnachtsbeleuchtung kümmern müssen.

Mann sieht bei Sinsbronn querliegenden Baum zu spät

Die Polizei Dinkelsbühl teilt mit, dass ihr rund ein Dutzend Fälle von umgestürzten Bäumen gemeldet wurden, die die Fahrbahnen ganz oder teilweise blockierten: „Tatsächlich dürfte es sich um eine deutlich größere Anzahl gehandelt haben – Verkehrsteilnehmer sorgten häufig eigeninitiativ wieder für freie Fahrt.“ Rund 4000 Euro Sachschaden entstand bei einem wetterbedingten Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, gegen 22.15 Uhr, ereignete. Ein 48-jähriger Autofahrer sah auf der Ortsverbindung von Sinbronn nach Halsbach einen querliegenden Baum zu spät und prallte gegen das Hindernis. Der Mann kam mit dem Schrecken davon.

Sowohl die Polizei Nördlingen als auch die aus Dinkelsbühl melden glücklicherweise keine Verletzten im Zusammenhang mit dem Sturmtief.

