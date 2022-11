Diskussionen über die Gerd-Müller-Statue: Nur die Oberschenkel sind frei von Kritik

Plus Auch nach ihrer Enthüllung bleibt die Nördlinger Gerd-Müller-Statue ein Thema. Die Meinungen zu dem Bildnis des Fußballers gehen weit auseinander. Was Bürger, Besucher und die Stadt sagen.

Am temporären Standort der Gerd-Müller-Statue vor der Grundschule Mitte sind sie täglich zu sehen: interessierte Passanten, die sich selbst ein Bild von dem Denkmal machen wollen. Die Bronzestatue zu Ehren des verstorbenen Fußball-Idols Gerd Müller aus Nördlingen ist weiterhin ein heiß diskutiertes Thema. Ob Haare, Gesichtszüge oder auch die Blickrichtung – viele Merkmale des Werks werden unterschiedlich beurteilt.