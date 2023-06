DJ Ötzi begeistert tausende Fans auf der Nördlinger Mess'

"Anton aus Tirol" war zu Gast in Nördlingen. Begeisterte bejubeln am Dienstagabend DJ Ötzi bei seinem Auftritt auf der Mess'. Das Resümee eines spannenden Abends.

Um 22.12 Uhr sind am Dienstagabend im Festzelt auf der Nördlinger Kaiserwiese alle Lichter ausgegangen. Nicht etwa, weil die Party vorbei war: DJ Ötzi hatte das Publikum für eine Balladen-Version seines Liedes "Ein Stern" zum Handylicht/Feuerzeug herausholen animiert. Davor hatte der österreichische Pop- und Partyschlagersänger, unterstützt von den tausenden Feierwütigen, seine Hits gespielt.

Der Dienstagabend im Festzelt der Familie Schöniger ging mit der Vorband "Wolfsegger" los, die ab 19 Uhr für eine ausgelassene Stimmung sorgte: Kurz nachdem die Band anfing zu spielen, standen in den ersten Reihen die Besucherinnen und Besucher schon auf den Bänken und tanzten. Die Vorfreude vieler Anwesenden war deutlich zu spüren. Am Festzelteingang versammelten sich schon die ersten Neugierigen. Spätestens dann wurde klar: in Nördlingen tritt ein echter Star auf.

Mit "Anton aus Tirol" gelang DJ Ötzi der Durchbruch

DJ Ötzi, der mit bürgerlichem Namen Gerhard Friedle heißt, schaffte 1999 mit seinem Lied "Anton aus Tirol" den Durchbruch als Musiker. Der Hit brachte dem österreichischen Schlagerstar mehr als eine Million Verkäufe – er stürmte damit auch in Deutschland die Charts. In den Folgejahren feierte er mit anderen Liedern immer wieder Chart-Erfolge. 2007 gelang Friedle mit "Ein Stern" sein Comeback in den deutschen Charts.

96 Bilder DJ Ötzi heizt tausenden Fans auf der Nördlinger Mess' ein Foto: Jochen Aumann

Nun war der Star also auf der Nördlinger Mess' zu Gast. Als der Festwirt Peter Schöniger auf die Bühne trat, um den Musiker anzukündigen, zückten fast alle im Festzelt ihre Handys und richteten die Kamera in Richtung Bühne. Als die ersten Töne des Lieds "Noch in 100.000 Jahren" erklangen, lief die Handy-Kamera einer 56-jährigen Nördlingerin bereits. "Ich bin schon seit sehr lange Zeit Anhängerin vom Ötzi", erzählt sie. Als sie las, dass der Schlagerstar auf die Mess' kommen würde, war sie außer sich vor Freude. Sie konnte gerade so noch einen Platz zwischen der ersten und der zweiten Reihe an Bierbänken ergattern, bei dem sie eine relativ freie Sicht auf die Bühne hatte. Denn: Wer in den hinteren Reihen saß, beziehungsweise auf den Bänken stand, hatte nur einen eingeschränkten Blick auf den 52-jährigen Tiroler, der die Gäste immer wieder animierte, ihre Hände in den blau-weißen Festzelthimmel zu strecken.

DJ Ötzi über Auftritt auf der Nördlinger Mess': "Ein besonders geiler Abend"

Der Entertainer spielte einen Hit nach dem anderen und ließ sich in den Pausen zwischen den Liedern auf Sprechchöre mit dem Publikum ein. "Wir freuen uns besonders auf "Ein Stern"", sagte eine Gruppe Jugendlicher aus Amerdingen. Bei den bekanntesten Liedern konnte das Publikum, das bunt gemischt aus Besucherinnen und Besuchern aus allen Altersklassen bestand, Textsicherheit beweisen. Dies verblüffte auch den Schlagerstar: "Ich habe ja schon vieles erlebt", sagte er vor seinem letzten Lied. "Aber was heute Abend hier passiert, ist besonders geil." Nach knappen 45 Minuten Auftritt verließ er dann die Bühne unter tobendem Applaus. Der Stern aus St. Johann in Tirol verschwand dann im Nördlinger Nachthimmel.

