DLRG Nördlingen: Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr

Die DLRG Nördlingen kann auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr zurückblicken. Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung standen nicht nur Neuwahlen des Vorstands an, sondern es gab auch zahlreiche Ehrungen für verdiente Mitglieder. Auch im vergangenen Jahr drehte sich bei der DLRG alles um Ausbildung und Sicherheit im und am Wasser. Zahlreiche Kinder konnten stolz ihr Seepferdchen oder Schwimmabzeichen in den Händen halten, während angehende Rettungsschwimmer ihre Prüfungen erfolgreich meisterten. Neben den Schwimmkursen bot der Ortsverband auch wieder Erste-Hilfe-Kurse an. Zusätzlich fanden regelmäßig Ausbildungsabende für die Schnell-Einsatz-Gruppe (SEG) sowie Schulungen für das Jugend-Einsatz-Team (JET) statt. Darüber hinaus waren die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in verschiedenen Bereichen aktiv: Sanitätsdienste, Wachdienste, Ausflüge und Fortbildungen standen ebenso auf dem Programm wie die Verlängerung von Ausbildungsscheinen. Ein besonderer Höhepunkt, aber auch eine große Herausforderung, waren die Katastrophenschutzeinsätze im Jahr 2024. Hier bewiesen die Einsatzkräfte der DLRG Nördlingen ihr Können und Engagement bei der Bewältigung der Flutkatastrophe. Als besondere Anerkennung für ihren unermüdlichen Einsatz wurden zahlreiche Mitglieder ausgezeichnet. Rolf Bergdold vom Bezirk Schwaben überreichte fünfmal die Landesehrennadel in Bronze sowie zehn Fluthelfernadeln für die Hilfe bei der Hochwasserkatastrophe. Zudem erhielt Elfriede Engler-Erdlen ein kleines Geschenk für ihre langjährige Tätigkeit als Kassenprüferin. Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die Vorstellung der neuen Freizeit- und Jugend-T-Shirts, die von den jungen Mitgliedern mit Begeisterung aufgenommen wurden. Den gelungenen Abend ließen die Mitglieder der DLRG Nördlingen traditionell in geselliger Runde ausklingen.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.