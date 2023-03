Kleinerdlinger Feuerwehr bekommt doch ein neues Fahrzeug

Plus Erst im November 2022 wurde das Fahrzeug gestrichen. Jetzt setzte sich die Stadtteilliste dafür ein, dass es doch gekauft wird – allerdings nicht dieses Jahr.

Ein Auto ist dann ein Oldtimer, wenn es vor mindestens 30 Jahren zum ersten Mal zugelassen wurde. Womit das Tragkraftspritzenfahrzeug – kurz TSF – der Freiwilligen Feuerwehr Kleinerdlingen ganz klar als Oldtimer durchgehen könnte, schließlich ist dessen Baujahr 1991. Im Haupt- und Finanzausschuss des Nördlinger Stadtrates ging es nun um die Frage, ob die Stadt einen Ersatz für dieses Fahrzeug bestellt.