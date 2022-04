Nördlingen

Doch eine Apotheke außerhalb der Nördlinger Altstadt?

Bislang waren Apotheken nur im Bereich der Nördlinger Altstadt zugelassen. Doch es scheint Bewegung in das Thema zu kommen.

Von Bernd Schied

Wenn es um die Ansiedelung von Handel und Kleingewerbe geht, gilt in Nördlingen seit Langem der Grundsatz „Innen vor Außen“. Ziel ist es, die Geschäfte innerhalb der Stadtmauer zu schützen. Immer wieder mal gab es in der Vergangenheit Initiativen von Apothekerinnen und Apothekern, sich auch außerhalb niederzulassen. Doch die Bemühungen waren bisher vergeblich. Besonders das EGM-Center auf der Kaiserwiese gilt nach wie vor als eine beliebte Adresse. Bei der Rieser Bevölkerung ist bis heute der Wunsch nach einem Apothekenangebot auf der Kaiserwiese stark ausgeprägt. Nicht zuletzt wegen den guten Zufahrts- und Parkmöglichkeiten. Inzwischen scheint in der Nördlinger Stadtpolitik ein Umdenken einzusetzen.

