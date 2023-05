Nördlingen

12:00 Uhr

Doch kein Hort in St. Josef: Dafür soll es mehr Krippenplätze geben

So sehen die Pläne des Architekturbüros Moser und Ziegelbauer für den geplanten Kindergarten aus.

Plus Eigentlich sollte in die neue Kita im Wemdinger Viertel auch ein Hort kommen. Warum jetzt aber noch einmal umgeplant wird.

Von Jan-Luc Treumann

Eigentlich hatten die Architekten die Pläne für die Kindertagesstätte St. Josef kürzlich schon einmal vorgestellt, zuletzt ging es noch um den "Elterntaxi-Streifen". Doch nun hat sich noch etwas an den Plänen für die Kita im neuen Quartierszentrum geändert – nämlich bei den vorgesehenen Gruppen. Einen Hort soll es nicht mehr geben.

Diesen Plan schilderte Oberbürgermeister David Wittner im Haupt- und Finanzausschuss. Die Stadt beschäftige sich intensiv damit, Betreuungsplätze zu schaffen, so der OB. Im Zuge dessen habe es kürzlich einen runden Tisch gegeben, bei dem Vertreter der Fraktionen und der Träger vertreten gewesen seien. In diesem Kreis wurde diskutiert, ob denn überhaupt der Hort benötigt wird. Denn laut dem OB gebe es ja bereits eine Hort-Gruppe in St. Martin von der evangelischen Kirche, die ausreichend sei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

