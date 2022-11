Doku über Rieser Gründerszene auf Youtube zu sehen

Im Internet werden nach und nach die Folgen von "Ries und Risiko" veröffentlicht. Produziert wurde die Doku von drei Oettingerinnen.

Die ersten fünf Folgen der sechsteiligen Start-up- und Gründerdokumentation "Ries und Risiko – auf der Suche nach dem Gründergeist" aus der Feder des Oettinger Film-Start-ups PACfilms sind bereits veröffentlicht worden. In der ersten Folge, die auf der Video-Plattform Youtube zu finden ist, lernen die Zuschauer Rieser Gründerinnen und Gründer kennen, die sowohl über ihre eigenen Erfahrungen und Erlebnisse sprechen, als auch die Frage stellen, welchen Stellenwert das Thema Gründung im ländlichen Bereich und vor allem im Landkreis Donau-Ries besitzt. In Folge vier wird unter anderem darüber gesprochen, vor welchen Hürden Gründerinnen stehen.

Doku über Gründerszene im Ries produziert

Idee und Umsetzung stammen vom Oettinger Trio Christina Thalhofer, Anna Thalhofer und Paulina Vogelgsang, die unter dem Namen PACfilms eine eigene Video- und Filmagentur in Augsburg betreiben. Nach einem Aufeinandertreffen mit Theresa Ulbricht, der Gründerin des ersten Co-Working-Spaces im Landkreis, dem KultWork in Nördlingen, entstand die Idee, den gesamten Prozess der Gründung mit allen Visionen, Erlebnissen und auch Hindernissen filmisch in Form einer Dokumentation zu begleiten und so andere Gründer auf ihrem Weg zu ermutigen. Die fertige Dokumentation zeigt auch eine Menge anderer Selbstständiger und somit einen Teil der Gründer-Vielfalt, die im Ries existiert.

"Wir wollten auf authentische Art und Weise den Gründungsprozess darstellen und zeigen, was für eine bunte Mischung aus Gründerinnen und Gründer es hier bei uns im Ries gibt. Aber natürlich auch, mit welchen Hindernissen man zu kämpfen hat, wenn man sich für diesen Weg entscheidet. Da sprechen wir auch aus eigener Erfahrung", sagt Christina Thalhofer über das Projekt.

Die nächste Folge wird am kommenden Sonntag, 20 Uhr, gestreamt. Zu finden sind sie auf dem Youtube-Kanal von PACfilms unter dem Stichwort "Ries und Risiko". (AZ)