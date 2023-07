Nördlingen

20:37 Uhr

Donau-Ries-Kliniken verzeichnen 2022 ein Plus

Plus Die Altenheime im Landkreis sind nach wie vor defizitär. Studentinnen und Studenten der Medizin sollen künftig an allen drei Standorten ausgebildet werden können.

Von Bernd Schied Artikel anhören Shape

Niemand weiß derzeit so genau, wohin die Reise bei den Krankenhäusern geht. Über die ankündigte Strukturreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wird viel geredet, ist aber noch längst nicht durch. Die Klinikverantwortlichen wissen nicht, was auf sie zukommt und welche Auswirkungen ihren Häusern drohen. Bei all diesen Ungewissheiten tut dann die Botschaft gut, die der Verwaltungsratsvorsitzende des gemeinsamen Kommunalunternehmens (gKU), Landrat Stefan Rößle, am Mittwochabend nach einer Verwaltungsratssitzung in Nördlingen vor der Presse mitteilte.

"Trotz schwieriger Rahmenbedingungen stehen wir noch recht gut da", resümierte er. Zwar habe das gKU im zurückliegenden Jahr 2022 ein leichtes Minus von 180.500 Euro zu verzeichnen. Im Vergleich zu den Nachbarlandkreisen sehe das Ergebnis jedoch viel besser aus. Rößle nannte den Ostalbkreis, der mit einem Defizit von rund 45 Millionen Euro zu kämpfen habe oder den Landkreis Dillingen, der sich bei einem Minus von über zehn Millionen Euro bewege.

