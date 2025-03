Donau-Ries-Werkstätte der Lebenshilfe lädt zum Staunen und Entdecken beim Gewerbestraßenfest ein

Im Rahmen des traditionellen Gewerbestraßenfests öffnete die Lebenshilfe Donau-Ries die Türen ihrer Werkstatt in Nördlingen. Der Tag bot den Besuchern nicht nur spannende Einblicke in die Arbeit der Einrichtung, sondern auch zahlreiche Gelegenheiten zum Staunen, Entdecken und Genießen. Mit einer Mischung aus spannenden Vorführungen einiger Produktionsschritte für namhafte Kunden und der Einladung, selbst kreativ zu werden, lockte die Veranstaltung zahlreiche Gäste an. In einer Werkstatt-Rallye gab es spannende Fragen zu beantworten, bei der die Besucher gleichzeitig hinter die Kulissen der Produktion blicken und die hergestellten Produkte, die von Menschen mit Behinderungen gefertigt werden, hautnah erleben konnten. Die Rallye führte in einem Rundgang einmal durch die gesamte Werkstatt und einige Nebengebäude, wie beispielsweise die 2021 neu gebaute Wäscherei. Außerdem stand eine Auswahl an handgefertigten Eigenprodukten zum Verkauf und stieß auf reges Interesse. Für kulinarischen Genuss sorgte das Kuchenbuffet im Speisesaal der Werkstätte. Während Erwachsene gemütlich bei einer Tasse Kaffee beisammen saßen, konnten die kleinen Gäste ihrer Fantasie freien Lauf lassen und in verschiedenen Gruppenräumen eigene Kunstwerke gestalten.

