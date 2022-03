Nördlingen

06:00 Uhr

Donauwörth statt Nördlingen: Rieser kam nicht mehr ins Stiftungskrankenhaus

Plus Es wird voll im Krankenhaus: Die hohen Corona-Zahlen sorgen auf der Normalstation für viel Betrieb. Professor Kuch sagt, warum er noch relativ gelassen ist.

Sein Nachbar musste am vergangenen Samstag ins Krankenhaus gebracht werden. Doch der Rieser sei nicht in Nördlingen, sondern in Donauwörth gelandet – so schildert es uns ein Leser in einer Mail. Wie ist die Lage im Nördlinger Stift? Die RN haben nachgefragt bei der Abteilung für Innere Medizin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

