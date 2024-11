Donauwörther U-16 Basketballer unterliegen auswärts in Nördlingen

Mit einem leicht dezimierten Kader bestritten die U16 Bären des VSC Donauwörth auswärts ihr drittes Ligaspiel in der Bezirksoberliga gegen ein stark aufgestelltes Team aus Nördlingen. Im ersten Viertel verwandelten die Bären einige gut herausgespielte Möglichkeiten leider nicht und so stand es am Ende zwar noch relativ ausgeglichen 14:10, doch bereits im zweiten Abschnitt der Partie zogen die Nördlinger dank physischer Überlegenheit davon und gingen mit einem deutlichen Vorsprung in die Pause. (40:18) Sehr gute Defense in der zweiten Hälfte Das Trainerteam um Christian Zweckbronner, Leon Merkle und Michelle Bautz stellte die Mannschaft im dritten Viertel ein wenig um und so verwandelten die Bären dank Kilian Schoofs (12 Punkte) und Friedrich Schlottermüller (11 Punkte) endlich die so nötigen Körbe. (65:33) Die sehr gute Defense von Korbinian Höpfner (10 Punkte) und Fabian Hackert (4 Punkte) erschwerte das Spiel des TSV deutlich, dennoch stand es am Ende trotz vollem Engagement seitens der Bären verdient für die Gastgeber 85:53. Die nächste Partie der U16 Jungbären ist am 24. November zuhause in der Staufferhalle gegen die BG Leitershofen/Stadtbergen 2 um 14:15 Uhr. Bild: Serena De Sanctis

