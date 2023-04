Nördlingen

Das Kunstwerk "Bärenfalle" bekommt in Nördlingen doch einen neuen Standort

Plus Eigentlich sollte die leuchtend orangefarbene Skulptur vor dem Baldinger Tor platziert werden. Doch dort werde an etwas anderem gearbeitet, sagt OB Wittner.

Von Martina Bachmann

Es gibt unterschiedliche Meinungen zum Kunstwerk "Bärenfalle". Auf einen gemeinsamen Nenner können sich aber wohl alle einigen: Zu übersehen ist "Trap" von Künstler Guido Weggenmann sicher nicht. Was nicht nur an der leuchtenden orangen Farbe liegt, mit der die Stahlkonstruktion lackiert ist, sondern auch an ihren Ausmaßen: Immerhin fünf mal sechs mal 1,40 Meter groß ist die Bärenfalle. Eigentlich sollte das Kunstwerk vor dem Baldinger Tor, in Richtung Stadtmitte rechts, aufgestellt werden. Doch dort entsteht in diesen Tagen etwas anderes.

Oberbürgermeister David Wittner teilt auf Anfrage unserer Redaktion mit, dass vor dem Baldinger Tor Infotafeln aufgestellt würden. Auf denen soll es Wissenswertes rund um die Nördlinger Stadtmauer zu lesen geben. Den Standort bereitet der Baubetriebshof vor. Derzeit werden Pflastersteine gesetzt, die stammten von einer anderen Stelle in der Stadt und würden damit wiederverwendet, sagt Wittner.

