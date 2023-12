Nördlingen

Dr Grandler blickt auf 2023 zurück: Eine "Schnapsidee" für Nördlingen

Plus Verkehr, Geopark-Besucherzentrum, Gerd-Müller-Platz: Bei manchem kann der "Grandler" nicht mehr granteln. Bei anderem dagegen aber schon.

Von Dr Grandler Artikel anhören Shape

Iãtz wird’s dann bald zwoi Jåhr, dass i immer widr ãmål was zum Grandlã fend. Då gits Dauerthemã, diã wo immer widr auftauchã und oinzelne Frågã, wo aufblitzã und vergonn. So ã Oizlthema wär zum Beischbiel d’r Hundsdreck z’Näãrle. Då håt se scheint’s was g’endert. Jedãfall sen die Riesãhaifã wenger woarã, wo i am Ãfang driebr grandlt hab. Diã warãt eigendlich der Ausleeser für diã „Kolumne“. So ã serieesã Zeidung wiã ooserã håt äbã doch å ãn Erziehungsauftrag ond frät se, wenn’s was ausricht.

Koin Erfolg habbe mit meim Vorschlag g’hett, dass dem Hadde sei Denkmal zum Schbortpark naus kommt. I giebs net gäarã zuã, abbr der „hochweiße und ersame Rat“, alle vorã d’r Wittner David, håt’s net schlecht troffã mit dem nuiã „Gerd-Müller-Platz“. Auf dã Schtråssãbelag beziãht se des Lob ab’r net. Jezmål wenn ã Auto driebr fahrt, moit mã, es kommt ã G’widd’r. Abr wann iãtz dann diã Platane wo’s umpflanzt hånn, å no wirklich ãwaxt, wenn die Fladdrleina weg sen, und wenn dem Hadde sei Bodãplatte ã wenig wagrechter ausg’richtet wird, gibt’s an deãm, was am Āfang ausg’sähã hat wiã ã Dauerthema, nemme viel zum Grandlã.

