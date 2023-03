Nördlingen

vor 50 Min.

Drei Euro pro Stunde: Diese Ideen gibt es für das Nördlinger Parkproblem

Plus Kontrovers wird derzeit in der Stadt darüber diskutiert, wie man dem Verkehr innerhalb der Stadtmauer Herr wird. Ein Nördlinger hat dazu ein Konzept erarbeitet.

Von Martina Bachmann Artikel anhören Shape

In Nördlingen gibt es viele Runden, die sich regelmäßig treffen, um über die aktuellen Geschehnisse in der Stadt zu diskutieren. Eine von ihnen sind die "Grauen Zellen", die sich selbst als "Gesprächskreis für meinungsfreudige Mitbürger in der dritten Lebensphase" beschreiben. Kürzlich war bei diesem Austausch der Verkehr in der Innenstadt Thema und dabei wurde ein Konzept vorgestellt, das ein Privatmann erarbeitet hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen