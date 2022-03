Drei Fahrzeuge in Waschanlage aufeinander geschoben

Mehrere Autos sind in Nördlingen beschädigt worden, weil das Auto eines Mannes in der Waschanlage stehen blieb.

Diverse Fahrzeuge sind am Montagnachmittag in Nördlingen beschädigt worden. Ein 56-Jähriger fuhr mit seinem Pkw in die automatische Waschanlage in der Raiffeisenstraße. Als er mit seinem Pkw bereits im Förderband war, stellte der Mann laut Polizeibericht sein Automatikgetriebe auf „P“ wie Parken um.

Dadurch bremste der Pkw im Förderband. Drei folgende Fahrzeuge wurden deshalb unweigerlich aufeinander aufgeschoben. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (AZ)