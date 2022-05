Drei Jahre Bewährung für Rieser, der auf Corona-Party zuschlägt

Plus Einen Tag muss ein Mann auf der Intensivstation verbringen, weil er verprügelt wird. Nachdem ein Duo verurteilt wurde, muss sich nun ein Dritter verantworten.

Zwei Angeklagte sind bereits im November zu Haftstrafen ohne Bewährung verurteilt worden, nun steht der dritte Beschuldigte in einem abgetrennten Verfahren vor dem Amtsgericht in Nördlingen: Es geht um gefährliche Körperverletzung nach einer Prügelei mit einem damals 23- und einem 21-Jährigen auf einer illegalen Corona-Party im Dezember 2020. Eines der Opfer lag gar einen Tag auf der Intensivstation im Nördlinger Krankenhaus. Richter Gerhard Schamann verurteilt den heute 26-jährigen Angeklagten zu einer einjährigen Freiheitsstrafe, die allerdings für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird – weil es mildernde Umstände gibt.