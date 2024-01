Nördlingen

Drei von vier Kinderärzten im Ries könnten längst in Rente sein

Im Landkreis Donau-Ries droht ein Mangel an Kinderärzten.

Plus In Donauwörth beenden zwei von vier Kinderärzten ihre Tätigkeit, im Ries könnten drei altersbedingt aufhören. Nachfolger sind im Ries aktuell nicht in Sicht.

Von Martina Bachmann

Rein rechnerisch ist alles paletti. Im Landkreis Donau-Ries gibt es acht Kinderärzte. Wer auf die Homepage der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns klickt, der kann dort nachlesen: Versorgungsgrad 94,84 Prozent, regelversorgt, passt doch. Doch bei Familien in der Region schrillen die Alarmglocken - und zwar nicht erst, seit zwei von vier Kinderärzten angekündigt haben, die Praxis im Maximilianeum in Donauwörth dieses Frühjahr zu verlassen. Denn drei von vier Kinderärzten im Ries sind bereits in einem Alter, in dem andere ihren Ruhestand genießen und nicht mehr arbeiten.

Im bayerischen Ries praktizieren diese vier Kinderärzte: Dr. Sigrid Scharrer-Bothner, Dr. Guido Saur, Dr. Detlef Grunert und Dr. Marion Wiedemann-Volk. Jüngste des Quartetts ist Scharrer-Bothner. Saur ist mit 64 Jahren "im Prinzip im rentenfähigen Alter", wie er selbst sagt. Grunert und Wiedemann-Volk konnten bereits oder werden bald ihren 70. Geburtstag feiern. Und eigentlich, so sagt Kinderärztin Wiedemann-Volk an diesem Morgen, würde sie jetzt gerne in Garmisch ihren Ruhestand genießen, einen Spaziergang machen oder etwas Leckeres kochen.

