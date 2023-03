Drei-Zimmer-Wohnungen sind im Ries nach der Pandemie begehrt

Plus Viele überlegen es sich derzeit zweimal, ob sie umziehen. Bei der gemeinnützigen Baugenossenschaft Nördlingen gibt es aber immer noch eine lange Warteliste.

Selbst die größte Liebe kann bei zu viel Nähe nerven: Diese Erfahrung haben offensichtlich einige Rieserinnen und Rieser während der Corona-Pandemie gemacht. Denn wie Eberhard Leitz-Wilke vom gleichnamigen Maklerbüro sagt, hätten Pärchen vor dem März 2020 durchaus auch mal eine Zwei-Zimmer-Wohnung gemietet. Mittlerweile aber legten die Kunden deutlich mehr Wert darauf, dass ein drittes Zimmer im neuen Zuhause vorhanden ist. Generell, so sagt Leitz-Wilke, sei der Wohnungsmarkt derzeit nicht mehr so "überrannt".