Driften auf der Kaiserwiese: Auto kracht in die Ankerhalle

Ein 23-Jähriger verursacht einen Unfall. Der Sachschaden an seinem Auto und der Hallenfassade ist beträchtlich.

Frontal in die Ankerhalle ist ein 23-Jähriger mit seinem Auto geprallt. Wie die Polizei mitteilt, machten vier Jugendliche in der Nacht zum Samstag, gegen 0.50 Uhr, "Driftübungen" auf der Kaiserwiese. Der Autofahrer verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Pkw prallte frontal in die angrenzende Ankerhalle und beschädigte deren Fassade. Die drei jugendlichen Mitfahrer, sowie der 23-Jährige selbst blieben nach eigenen Angaben unverletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 3500 Euro. Die Fassade der Halle wies einen Schaden von rund 5000 Euro auf. Die Freiwillige Feuerwehr Nördlingen, sowie ein Rettungswagen rückten aufgrund der über Notruf eingegangenen Mitteilung ebenfalls aus, wurden letztlich jedoch nicht mehr benötigt. (AZ)