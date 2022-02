Drogenfahrt durch Nördlingen: 19-Jähriger muss mit Fahrverbot rechnen

Ein 19-Jähriger wird am Sonntagmorgen in Nördlingen einer Kontrolle unterzogen. Ein Drogenschnelltest ist positiv. Das hat Konsequenzen.

Bei einer Verkehrskontrolle in der Herlinstraße in Nördlingen ist einem 19-Jährigen am Sonntagmorgen Drogenkonsum nachgewiesen worden. Nach Angaben der Polizei bemerkten die Beamten bei der Kontrolle drogentypische Anzeichen, weshalb vor Ort ein Schnelltest durchgeführt wurde.

Dadurch bestätigte sich der Verdacht, die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Der 19-Jährige muss nun mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld rechnen. (AZ)