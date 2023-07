Nördlingen

Drogenfahrt in Nördlingen endet mit einer Strafanzeige

Bei einer Verkehrskontrolle in Nördlingen wird ein 33-Jähriger angehalten: Der Mann stand unter Drogen.

Ein Autofahrer gerät am Dienstag in Nördlingen in eine Polizeikontrolle: Der Mann stand unter Drogen. Bei der Wohnungsdurchsuchung werden weitere Drogen gefunden.

Ein 33-jähriger Autofahrer ist am Dienstag in Nördlingen bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten worden. Laut Angaben der Polizei stellten die Beamten bei der Kontrolle in der Erninger Straße Anzeichen für Drogenkonsum fest. Ein freiwilliger Schnelltest bestätigte den Verdacht, sodass eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden wurde. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde bei dem 33-Jährigen eine geringe Menge Marihuana gefunden. Der Mann erhält nun eine Strafanzeige.(AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

