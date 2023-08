Drogenfund bei Personenkontrolle in Nördlingen

Die Polizei kontrolliert in Nördlingen zwei Männer. Bei einem werden Drogen gefunden.

Ein 33-Jähriger und ein 39-Jähriger sind in Nördlingen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Personenkontrolle geraten. Wie die Polizei berichtet, fanden die Beamten bei dem 33-Jährigen eine geringe Menge Haschisch, welches sichergestellt wurde. Der Mann erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)

