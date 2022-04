Dürrenzimmern: Bürger ärgern sich über Schwerlastverkehr

Plus Bei der Bürgerversammlung im Gemeindezentrum berichten Besucher, dass oft der Gehweg herhalten müsse - eine Gefahr für Kinder. Welche Lösungen der OB anbietet.

Es ist ein Thema, das den Einwohnern von Dürrenzimmern schon lange auf den Nägeln brennt: Der zunehmende Verkehr durch den Nördlinger Stadtteil. Seit geraumer Zeit ist es nicht zuletzt der Schwerlastverkehr, der den Bürgern auf die Nerven geht. Ob Langholztransporte, landwirtschaftliche Fahrzeuge, die mit ihren riesigen Anhängern zur Biogasanlage nach Maihingen und zurück fahren oder einfach nur vermehrt Autofahrer, die zur Bundesstraße 25 in Marktoffingen gelangen wollen - sie alle stellten ein erhöhtes Gefahrenpotenzial, insbesondere für Kinder, dar. Nicht selten müsse der Gehsteig herhalten, damit die Kurven passiert werden können.