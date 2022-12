Duo Okomod veröffentlicht zweites Album in Rieser Mundart

Jochen Österlein und Florian Hager veröffentlichen als Duo Okomod das zweite Album in Rieser Mundart. Sie besingen etwa den Kult-Wirt Aris und Messwürste.

Die zwei Rieser Künstler Jochen Österlein – Sänger der Rieser-Mundart-Band Los Bressackos – und Florian Hager, bekannt als DJ Haggis, haben nach dem Erfolg ihres ersten "Okomod"-Albums nachgelegt und ihr zweites Werk veröffentlicht. Es trägt den Titel "Hoim ins Rias", in Mundart werden relevante Rieser Themen wie "Mischdlachfahra", "Aris Pizza" oder "Stross kehra" behandelt.

"Hoam ins Ries": "Okomod" wird von Rieser Musikern unterstützt

Vorgetragen mit viel Ironie streifen die beiden eine Vielzahl musikalischer Genres – von Country bis Rock und von Jazz bis Punk ist alles dabei. Ja sogar volkstümliche Klänge sind zu vernehmen. Bei der Messwursthymne "Wischdla Wischdla" wurden sie von der Maihinger Blasmusik-Combo Meddlr Musi musikalisch unterstützt. Auch der Huisheimer Musiker Arndt Pischke ist beim neuen Album wieder mit von der Partie und untermalt einige Stücke mit seinem virtuosen Bassspiel.

Weitere professionelle Unterstützung wurde geleistet von Johnny Hanke von "OffLabelRecords" aus Donauwörth und Andi Weiss, der die grafische Gestaltung der CD übernahm. Das Album wird im Eigenvertrieb veröffentlicht und ist ab sofort ausschließlich bei folgenden Einzelhändlern erhältlich: Bücher Lehmann in Nördlingen, Spielwaren Bork in Oettingen, Hofladen Straß in Alerheim und Naturlust Bio in Rudelstetten. (AZ)