Durch die NöCard bleiben 100.000 Euro Kaufkraft pro Monat in der Stadt

Plus Die NöCard zeigt sich bei der Mitgliederversammlung des Stadtmarketingvereins in Nördlingen als Erfolgsmodell. Wie es um die Finanzen des Vereins steht.

Es herrschte vorwiegend eitel Sonnenschein bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des Stadtmarketingvereins „ Nördlingen ist’s wert“ im Movieworld Kino am Luntenbuck. Die stellvertretende Vorsitzende Vanessa Stumpf und Geschäftsstellenleiterin Susanne Vierkorn präsentierten den zahlreich erschienenen Mitgliedern – unter ihnen auch Oberbürgermeister David Wittner – zunächst den Tätigkeitsbericht für das Jahr 2022. Vorsitzender Sandro Weber, war zwar anwesend, aber wegen einer Erkältung zu wenig bei Stimme, um auch mit durch den Abend führen zu können.

Laut Aussage von Susanne Vierkorn sollte das Jahr 2022 nach Corona „wieder ein Jahr der Normalität werden“, doch es stellte sich heraus, dass sich in der Zeit der Pandemie doch überraschend vieles verändert und man in einigen Gesichtspunkten neu habe denken müssen. Doch eines sei glücklicherweise konstant geblieben, die Treue der Mitglieder des Vereins: insgesamt gibt es 265 Mitglieder, die stärksten Bereiche sind der Arbeitskreis Handel mit 92 und die Gruppe der Dienstleister, auch die privaten Mitglieder blieben bei der konstanten Zahl 57.