E-Akte für Zivil- und Familiensachen wird am Nördlinger Amtsgericht eingeführt

127 Gerichts-Standorte mit etwa 15.000 Arbeitsplätzen wurden in Bayern mit der elektronischen Akte ausgestattet. Jetzt ist Nördlingen an der Reihe.

Die Regeleinführung der E-Akte an den bayerischen Gerichten in Familiensachen und Zivilsachen ist abgeschlossen. Alle bayerischen Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit setzen die E-Akte in Zivil- und Familiensachen ein.

Bis heute wurden über 350.000 Verfahren rein elektronisch geführt. Der bayerische Justizminister Georg Eisenreich: "Wir müssen bis Ende 2025 127 Standorte mit etwa 15.000 Arbeitsplätzen mit der elektronischen Akte ausstatten. Wir wollen und werden das früher schaffen."

Zivil- und Familiensachen jetzt in elektronischer Akte vermerkt

Bei den Amtsgerichten wurde die elektronische Aktenführung in Zivil- und Familiensachen zunächst bei den Amtsgerichten Straubing, Dachau und Regensburg pilotiert. Aufgrund der guten Erfahrungen wurde zwischenzeitlich auch die Regeleinführung bei den Amtsgerichten in diesen Bereichen durchgeführt: Am 11. Dezember 2023 haben die Amtsgerichte Landsberg a. Lech und Nördlingen auf die elektronische Akte in Zivilsachen umgestellt, am 18. Dezember erfolgte dort auch die Umstellung in Familiensachen.Eisenreich gibt an, dass durch die elektronische Akte Verfahren verkürzt und Wartezeiten eingespart werden sollen. Die Welt werde immer digitaler, deshalb auch die Digitaloffensive.

Vor dem 11. Dezember 2023 arbeiteten bereits 73 der 75 bayerischen Amtsgerichte mit der E-Akte, heißt es in einer Mitteilung. Mit den Amtsgerichten Landsberg und Nördlingen haben jetzt alle Amtsgerichte die elektronische Akte in Zivil- und Familiensachen im Regelbetrieb eingeführt. Daneben konnte auch die Umstellung aller Landgerichte auf eine elektronische Aktenführung in zweitinstanzlichen Zivilsachen abgeschlossen werden, so dass durchgängig elektronisch gearbeitet werden kann. Außerdem hat bei den Amtsgerichten die Regeleinführung in Grundbuch-, Betreuungs- und Immobiliarvollstreckungssachen begonnen.

Zivilprozesse werden als Videokonferenz geführt

Der Freistaat Bayern setzt neben der E-Akte auch auf Videotechnik. Minister Eisenreich: "Tausende Zivilprozesse werden an Bayerns Gerichten inzwischen digital als Videokonferenz geführt. Unser Ziel war es, die Gerichte flächendeckend mit mobilen Videokonferenzanlagen auszustatten." Zum Ausbau der Videoverhandlungen setze die Justiz neben der Ausstattung der Gerichte mit Videokonferenzanlagen auch auf ein Video-Konferenz-Tool. Nach einer erfolgreichen Pilotphase wurde der Einsatz bayernweit freigegeben. Allein im Jahr 2022 gab es 12.056 Videoverhandlungen und -anhörungen im Freistaat. Ob sich ein Verfahren für eine Videoverhandlung anbietet, entscheidet der jeweilige Richter.

Auf dem Weg zu einem modernen Zivilprozess sieht der bayerische Justizminister aber noch erheblichen rechtspolitischen Handlungsbedarf. Vorschläge zur Modernisierung des Zivilprozesses würden vorliegen. Er fordert das Bundesjustizministerium zu grundlegendem Handeln auf. Eisenreich: "Die Zivilprozessordnung ist für die Papierakte gemacht, nicht für die elektronische Akte. Eine Modernisierung des Zivilprozesses ist daher notwendig. Der Bund muss jetzt tätig werden. Wir brauchen eine breit geführte Diskussion, die alle Akteure einbezieht. "