E-Bike in Nördlingen gestohlen

Eine unbekannte Person stiehlt ein E-Bike am Brettermarkt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein grünes Herren-E-Bike der Marke „Ghost“ ist am Montag in der Zeit zwischen 20 und 22 Uhr am Brettermarkt entwendet worden. Das Rad im Wert von rund 1000 Euro war dort nach Polizeiangaben vor einer Lokalität abgestellt und mit einem Zahlenschloss versperrt. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)

