E-Bike unversperrt: Diebe greifen zu

Aus einem Hofraum ist in Nördlingen ein E-Bike gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein schwarzes E-Bike ist in Nördlingen gestohlen worden. Laut Polizeibericht schlugen die unbekannten Täter am Freitagnachmittag zu. Das Rad der Marke KTM war unversperrt in einem Hofraum in der Hutergasse abgestellt. Der Wert wurde mit circa 2500 Euro angegeben. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise von Zeugen, Telefon 09081/29560. (AZ)