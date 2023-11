E-Scooter an der Stadtmauer in Nördlingen gestohlen

Die Tat ereignete sich bereits am vergangenen Freitag. Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat etwas beobachtet?

Ein E-Scooter ist am Freitag in Nördlingen gestohlen worden. Laut Angaben der Polizei schlug der Dieb zwischen 17 und 19.30 Uhr in der Straße An der Reimlinger Mauer zu.

Die Beamten bitten um Hinweise zu der Tat und nehmen diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)