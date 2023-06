E-Scooter-Fahrer fährt berauscht in Nördlingen

Die Polizei kontrolliert einen 27-Jährigen auf seinem E-Scooter. Laut den Beamten weist er Anzeichen für Drogenkonsum auf, zudem finden sie Haschisch bei ihm.

Eine 27-Jähriger ist am Samstagabend mit seinem E-Scooter in Nördlingen in der Augsburger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Hierbei fielen den Beamten nach eigenen Angaben drogentypische Anzeichen auf. Nach einem positiven Vortest wurde gegen den 27-jährigen jungen Mann eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden.

Weiter hätten die Beamten eine geringe Menge Haschisch bei dem jungen Mann gefunden. Ihn erwarte nun ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmittel sowie der Fahrt unter der Einnahme von berauschenden Substanzen.

