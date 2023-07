E-Scooter-Fahrer in Nördlingen ohne Kennzeichen unterwegs

Ein Mann gerät am Dienstag in eine Verkehrskontrolle: Sein E-Scooter hat kein Versicherungskennzeichen. Ihm drohen nun mehrere Strafanzeigen.

Ein 37-Jähriger ist am Dienstag um 8.30 Uhr in der Deininger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Laut Polizeibericht fuhr er mit einem E-Scooter, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Weiterfahrt wurde von den Beamten sofort unterbunden, da das Fahrzeug weder zugelassen noch versichert war. Der Fahrer erhält nun mehrere Strafanzeigen.(AZ)

