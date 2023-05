E-Scooter-Fahrer ist ohne Versicherungskennzeichen unterwegs

Der Fahrer eines E-Scooters wird in Nördlingen angehalten, weil sein Gefährt kein Versicherungskennzeichen hat.

Einer Polizeistreife ist am Montag in Nördlingen in der Nürnberger Straße ein 52-jähriger E-Scooter-Fahrer aufgefallen, da das Fahrzeug kein gültiges Versicherungskennzeichen hatte, wie die Beamten berichten. Die Weiterfahrt wurde sofort unterbunden und der Mann erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)