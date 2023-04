E-Scooter-Fahrerin ohne Versicherungskennzeichen gestoppt

Die Frau wird in Nördlingen gestoppt. Sie muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

Eine E-Scooter-Fahrerin ist von einer Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Donauwörth am Samstagmittag in Nördlingen gestoppt worden, sie hatte kein Versicherungskennzeichen an dem Fahrzeug angebracht. Die Fahrerin beteuerte laut Polizeibericht zunächst, den Roller ordnungsgemäß versichert zu haben. Letztendlich war für den E-Scooter aber kein Kennzeichen ausgegeben. Die 30-Jährige erwartet nun eine Anzeige, die Weiterfahrt wurde unterbunden. (AZ)