E-Scooter ohne gültiges Kennzeichen

In Nördlingen ist ein E-Scooter-Fahrer ohne gültiges Kennzeichen unterwegs gewesen. Das hat nun rechtliche Konsequenzen.

In der Augsburger Straße in Nördlingen fiel am Mittwochvormittag ein E-Scooter-Fahrer auf, dessen Versicherungskennzeichen nicht aktuell war. Der 34-jährige Fahrer konnte keinen Nachweis über eine aktuell bestehende Versicherung vorweisen und erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)

