21-Jährige nach Unfall mit Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

In Nördlingen und bei Ederheim kommt es am Wochenende zu Unfällen mit vierstelligen Schäden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben am Wochenende in Nördlingen und bei Ederheim Unfälle verursacht. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde im Parkhaus am Nähermemminger Weg ein Auto auf der zweiten Parkebene angefahren. Der Verursacher kam dabei seinen Pflichten nicht nach und hinterließ einen Schaden von rund 3000 Euro.

Am Sonntagnachmittag kam es auf der Kreisstraße DON1 bei Ederheim in Richtung Christgarten zu einem weiteren Unfall, wobei eine Motorradfahrerin verletzt wurde. Diese wurde nach eigenen Angaben gegen 15.15 Uhr in einer Kurve von einem Auto überholt. Dabei erschrak sie laut Polizeibericht offenbar derart, dass sie die Kontrolle über ihre Maschine verlor und nach rechts von der Straße abkam.

Verursacher-Auto wohl ein schwarzer Kombi der Marke Audi oder BMW

Dort fuhr sie zunächst in einen Graben und stürzte anschließend in einem Wald. Aufgrund ihrer Verletzungen musste die 21-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in das Zentralklinikum in Augsburg geflogen werden. An ihrem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. In beiden Fällen bittet die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 um Hinweise.

Zu dem Unfall bei Ederheim werden Zeugen gesucht, die nähere Angaben zu dem Auto und dem unbekannten Fahrer machen können. Gesucht wird nach Angaben der Polizei vermutlich ein schwarzer Kombi der Marke Audi oder BMW. (AZ)

