Ederheimerin bei den Besten nach der Ausbildung zur Hotelfachfrau

In einer Feierstunde wurden eine Vielzahl von Auszubildenden gastronomischer Berufe, darunter auch Hotelfachfrauen von der IHK Schwaben nach drejähriger Lehrzeit in Augsburg freigesprochen. Eine Vielzahl von Ehrengästen aus Kultur, Wirtschaft, Politik und Verbänden gaben den Freizusprechenden die Ehre. Lisa Marie Schmidl beanspruchte für sich eine Lehrzeitverkürzung um ein halbes Jahr und konnte sich unter die drei besten Absolventen einordnen. Ihre Ausbildung war auf ein duales System aufgebaut, wobei die Theorie in der Augsburger Berufsschule gelehrt wurde und die praktische Ausbildung fand im 2 ND Home Hotel in Nördlingen statt. Ausbildungsinhalte des Berufs der Hotelfachfrau sind in den unterschiedlichsten Bereichen eines Hotelbetriebes zu finden. Kernaufgaben sind Ausbildung im Bereich Food & Beverage, Marketing, Housekeeping, Warenwirtschaft, Check über digitale Kanäle, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen usw. Die Freisprechungsfeier wurde von der BHG Kreisstelle Augsburg in den Räumen der IHK Schwaben organisiert. Die Zeugnisübergabe nahmen die Vorsitzenden der BHG Kreisstelle Augsburg Theo Gandenheimer und Gaby Dreisbach vor, sowie Heinz Müller von der IHK Schwaben. Von der Donau Rieser Kreisstelle waren der 1. Vorsitzende Sepp Meyer (Wemding ) und der 2. Vorsitzende Uli Großmann (Nördlingen) anwesend und gratulierten der jungen Hotelfachfrau zur bestandenen Prüfung und freuten sich, dass Lisa Marie Schmidl schon die Weichen zur Weiterbildung in der Hotelerie gestellt hat. Mit einer Förderung des Europäischen Erasmus Programm geht sie ein Jahr nach Frankreich ins Chemin de Fer Laval zur Restaurant Fachausbildung.

