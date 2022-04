Nördlingen

06:00 Uhr

Egerviertel in Nördlingen: Das sagen Experten zur Tiefgarage

Plus Der Stadtrat hatte vom Investor Eco Residentials zwei weitere Gutachten eingefordert. Deren Ergebnisse wurden jetzt im Klösterle in Nördlingen vorgestellt.

Von Martina Bachmann

Das geplante Egerviertel in Nördlingen hat in der Vergangenheit schon für einigen Gesprächsstoff gesorgt. Wie berichtet, machten sich nicht nur die Nachbarn Sorgen, was wohl geschehen könnte, wenn auf dem ehemaligen Ankergelände eine Tiefgarage und neue Wohngebäude errichtet werden. Gar von einer Gefahr für die Stadtmauer sprach mancher zu Beginn. Im Nördlinger Stadtrat hatten nun zwei Experten das Wort - und ihr Urteil war eindeutig.

