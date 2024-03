Nördlingen

Egerviertel: Unternehmen will auf die Tiefgarage verzichten

Direkt an der Stadtmauer soll das neue Egerviertel entstehen. Parkplätze sind dafür auch außerhalb der Altstadt vorgesehen.

Plus Auf dem Gelände, auf dem einst das Ankerbier gebraut wurde, sollen Wohnungen entstehen. Lange war die Parkfrage umstritten. Jetzt gibt es neue Vorschläge.

Von Bernd Schied

Einige Überraschungen hat Stadtbaumeister Jürgen Eichelmann den Mitgliedern des Bauausschusses am Mittwochabend präsentiert. Konkret ging es um das viel diskutierte Egerviertel, das auf dem Gelände der ehemaligen Ankerbrauerei entstehen soll. Der Investor, das Wohnungsbauunternehmen Eco Residential aus Augsburg, will jetzt nach langem Hin und Her auf den Bau der umstrittenen Tiefgarage verzichten. Die notwendigen Stellplätze sollen außerhalb der Stadtmauer entstehen.

Und zwar auf einer Fläche zwischen dem Restaurant Schlössle und der Stadtmauer. Die Entfernung dorthin beträgt Luftlinie zwar nur etwa 150 Meter. Das Problem dabei: Einen Durchgang durch die Mauer, um auf direktem Weg dorthin zu gelangen, wird es nicht geben. Von daher müssten die Bewohner des neuen Egerviertels durch das Baldinger Tor laufen, um zu ihren Autos zu gelangen. Aus Sicht des Bauherrn wäre dies zumutbar, hieß es in der Sitzung des Bauausschusses.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

