Ehemaliger Bundestagsabgeordneter Axel Wernitz gestorben

Plus Der Nördlinger hatte die Region als SPD-Bundestagsabgeordneter in Bonn vertreten. Wegen einer einflussreichen Position brauchte er Personenschutz.

Jahrzehntelang war Axel Wernitz einer der führenden Politiker in Nordschwaben. Jetzt ist der Sozialdemokrat im Alter von 85 Jahren verstorben. 22 Jahre, von 1972 bis 1994, vertrat er als Abgeordneter die Region im Deutschen Bundestag. Zuvor war er von 1970 bis 1972 für kurze Zeit Mitglied des Bayerischen Landtages.