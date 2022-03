Hund auf der Straße gefunden: Wer vermisst "Fussel"?

Im Tierheim Nördlingen wurde ein Hund aufgenommen, der am Donnerstag bei Ehingen am Ries gefunden wurde. Das Tierheim sucht nach der Halterin oder dem Halter.

Ein kleiner, schwarz-brauner Rüde ist am Donnerstag bei Ehingen am Ries in Richtung Fremdingen gefunden worden und zum Tierheim in Nördlingen gebracht worden. Dieses hat den nicht gekennzeichneten Fundrüden aufgenommen und sucht nun nach der Besitzerin oder dem Besitzer. Wer den Rüden vermisst oder Angaben zu der Halterin oder dem Halter machen kann, möge sich unter Telefon 09081/1388 beim Tierheim und Tierheimleiterin Manuela Kaußen melden. (AZ)