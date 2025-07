Ehrung langjähriger Mitglieder der Flugmodellgruppe Nördlingen

Im Juli findet traditionell die Vereinsmeisterschaft der FMG Nördlingen mit anschließender ‚Fliegernacht am Flugplatz‘ statt. Dabei wurden auch in diesem Jahr Mitglieder geehrt, die über viele Jahre die Geschicke des Vereins in verantwortlicher Position mitgeprägt haben und im sportlichen Wettkampf die Rieser Modellflieger und damit die Region Nördlingen auf nationaler und internationaler Ebene repräsentiert haben. Vorsitzender Klaus Malek dankte den Jubilaren für die langjährige Treue und ihr Engagement über einen Zeitraum von bis zu 60 Jahren und betonte den Vorbildcharakter der Geehrten für die Folgegeneration. Die Übergabe eines kleinen Präsents und einer Urkunde rundeten die Feierstunde ab.

